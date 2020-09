Serie A, sabato sera Verona-Roma

A conferma di quanto detto da Paulo Fonseca in conferenza stampa, Edin Dzeko è regolarmente partito per Verona con il resto del gruppo della Roma, imbarcatosi alle 17.20 dall’aeroporto di Fiumicino. Per Dzeko, stando agli ultimi sviluppi di mercato, quella di domani dovrebbe essere la sua ultima trasferta con la maglia giallorossa. Il bosniaco giocherà con la Roma, poi domenica dovrebbe spostarsi a Torino per le visite mediche e la firma con la Juventus, prossima rivale (domenica 27 alle 20.45), dopo il Verona, proprio della squadra di Fonseca. Per la sfida del Bentegodi il tecnico ha deciso di convocare anche Kumbulla, arrivato ieri nella capitale, e Pedro.

