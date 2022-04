Serie A: Salernitana-Fiorentina, formazioni

Condividi l'articolo

Per la trasferta in programma domenica contro la Salernitana mancheranno di sicuro gli infortunati Castrovilli e Torreira: il primo verrà operato al ginocchio sinistro, il secondo si è fatto male ieri sera durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus riportando una lesione addominale di 1° grado. Reduci da problemi al ginocchio Odriozola e Bonaventura sono vicini al rientro anche se non possono essere ancora al 100%.

PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-FIORENTINA

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 25 Gyomber, 23 Dragusin, 17 Fazio; 30 Mazzocchi, 13 Ederson, 15 Bohinen, 18 L. Coulibaly, 19 Ranieri; 10 Verdi, 11 Djuric. (72 Belec, 4 Jaroszynski, 5 Veseli, 7 Ribery, 9 Bonazzoli, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 21 Zortea, 23 Dragusin, 28 Capezzi, 33 Delli Carri, 87 Mikael, 88 Perotti). All.: Nicola. Squalificati: nessuno Diffidati: Obi, Kastanos, Ranieri. Indisponibili: M. Coulibaly, Mousset, Ruggeri, Kechrida, Obi, Gagliolo, Radovanovic.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 2 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi, 14 Maleh, 34 Amrabat, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 9 Cabral, 11 Ikoné. (69 Dragowski, 25 Rosati, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 17 Terzic, 29 Odriozola, 5 Bonaventura, 8 Saponara, 7 Callejon, 33 Sottil, 19 Piatek, 91 Kokorin). All. Italiano Squalificati: nessuno Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Odriozola Indisponibili: Castrovilli, Torreira. Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,25; 3,90; 1,65.

