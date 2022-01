Serie A: Salernitana-Lazio, formazioni

Condividi l'articolo

Due recuperi (Reina e Hysaj) e due defezioni (Basic e André Anderson), con l’aggiunta di Stefan Radu, assente nella rifinitura di oggi. In attesa di un mercato che stenta a decollare, la Lazio di Maurizio Sarri alla prova Salernitana per trovare la prima vittoria del 2022. Dopo il pareggio con l’Empoli e la sconfitta di San Siro, la trasferta di domani in casa dei campani vede i biancocelesti sulla carta favoriti ma con tante incognite, soprattutto su una difesa totalmente da reinventare. In quello che, fino a poco tempo fa sarebbe stato un ‘derby di famiglia’, dopo la cessione delle quote della Salernitana dalla gestione Lotito al nuovo proprietario Iervolino. Sarà gara vera per Immobile e compagni, chiamati a fare risultato contro gli ultimi in classifica che però hanno iniziato il nuovo anno con la vittoria di di Verona, dove invece la Lazio perse 4-1. Vigilia passata sul campo per Sarri, che non ha fatto dichiarazioni ma ha preferito concentrarsi sui possibili recuperi. Dopo i quattro forfait di ieri, sono rientrati gli allarmi per Reina e Hysaj, quest’ultimo chiamato però a tamponare l’assenza improvvisa di Radu che a sua volta avrebbe dovuto rimpiazzare l’infortunato Acerbi al centro della difesa accanto a Luiz Felipe (il cui rinnovo ancora non ha vissuto le impennate auspicate da società e tifosi). Ne consegue che sugli esterni, agiranno con molte probabilità Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Porte girevoli anche a centrocampo, dove al fianco di Cataldi regista e Milinkovic-Savic mezzala, toccherà a Luis Alberto rilevare il posto che invece avrebbe dovuto occupare Toma Basic, da qualche giorno out: potrebbe essere Covid, così come per André Anderson.

Probabili formazioni di Salernitana-Lazio.

Salernitana (3-5-2): 72 Belec; 33 Delli Carri, 5 Veseli, 19 Ranieri; 24 Kechrida, 22 Obi, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 21 Zortea; 15 Gondo, 11 Djuric. (1 Fiorillo, 96 Guerrieri, 35 Motoc, 3 Ruggeri, 8 Schiavone, 36 Russo, 9 Bonazzoli, 63 Vergani). All.: Colantuono. Squalificati: Gyomber. Diffidati: Bonazzoli e Ranieri. Indisponibili: Strandberg, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Simy, Capezzi.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 23 Hysaj, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. (25 Reina, 4 Patric, 44 Floriani Mussolini, 19 Vavro, 6 Leiva, 50 Bertini, 18 Romero, 22 Jony, 20 Zaccagni, 94 Muriqi, 27 Moro). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marusic, Cataldi, Luis Alberto. Indisponibili: Akpa Akpro, Acerbi, André Anderson, Basic.

Arbitro: Abisso di Palermo Quote Snai: 8,00; 5,00; 1,37.

