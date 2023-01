Serie A: Salernitana-Milan 1-2 e Sassuolo-Samp 1-2 – Le dirette

Condividi l'articolo

Torna la Serie A con la sedicesima giornata, la prima dell’anno nuovo e dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar vinti dall’Argentina di Messi.

In campo

Salernitana-Milan 1-2 DIRETTA



e Sassuolo Sampdoria 1-2 DIRETTA



64′ GOL! GOL BERARDI! SASSUOLO-Sampdoria: 1-2. I neroverdi tornano in partita al minuto 64′! Ripartenza che parte dai piedi di Frattesi, che pesca il taglio di Pinamonti impegnando Nuytinck. Il centrale doriano è costretto a spendere il fallo tattico, ma quest’ultimo avviene in area di rigore. Penalty concesso da Maresca e Domenico Berardi dagli unidici metri beffa Audero. Partita riaperta al Mapei Stadium.

28′ GOL! GOL AUGELLO! Sassuolo-SAMPDORIA: 0-2. Una manciata di secondi e la Doria raddoppia il parziale! Thorstvedt perde una sanguinosa palla sulla propria trequarti, e permette ad un rapido Augello di calciare verso lo specchio: precisa conclusione di esterno sinistro che termina in buca d’angolo, alle spalle di Andrea Consigli.

25′ GOL! GOL GABBIADINI! Sassuolo-SAMPDORIA: 0-1. Arriva al minuto 25′ la rete che porta i blucerchiati in vantaggio. Verre ottiene un corner dopo un allungo sull’out di destra, e poi si incarica dello stesso. Cross morbido che pesca lo stacco di Amione, che con una precisa torre trova Gabbiadini spalle alle porta. Il numero 23 sceglie la rovesciata e beffa Consigli. Assist di Amione.

15′ GOL! Salernitana-MILAN 0-2! Rete di Sandro Tonali! Coulibaly rinvia male dalla sua area servendo di fatto il numero 8 che prova la conclusione dal limite. Ochoa respinge sui piedi di Brahim Diaz che scarica all’indietro ancora per l’ex Brescia. Tonali stavolta incrocia la conclusione perfettamente e batte il portiere messicano.

10′ GOL! Salernitana-MILAN 0-1! Rete di Rafael Leão! Tonali serve il portoghese alle spalle della difesa di Nicola. Leao salta Ochoa allargandosi un po’, ma riesce comunque a depositare nella porta sguarnita.



Le formazioni



SALERNITANA (3-5-2). Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Pirola, Motoc, Daniliuc, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Bonazzoli, Valencia, Botheim.

MILAN (4-2-3-1). Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Thiaw, Gabbia, Dest, Bozzolan, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Lazetic.

SASSUOLO (4-3-3). Schierati: Consigli; Toljan-Tressoldi-Ferrari-Rogerio; Frattesi-Henrique-Thorstvedt; Berardi-Pinamonti-Lauriente. Allenatore: Alessio Dionisi.



SAMPDORIA (3-4-1-2). Audero; Bereszynski-Nuytinck-Amione; Leris-Rincon-Vieira-Augello; Verre; Gabbiadini-Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.



