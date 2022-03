Serie A: Sampdoria-Juventus, formazioni

Condividi l'articolo

La tappa di Genova contro la Sampdoria sarà fondamentale per la Juventus, che da poco si è riappropriata del quarto posto. Massimiliano Allegri avverte che si tratta del “momento decisivo della stagione”, proprio nell’ultima settimana prima della sosta ci saranno tre sfide fondamentali: “Sarà sicuramente una settimana intensa, speriamo diventi anche divertente” le sensazioni del tecnico che si appresta ad affrontare alle 18 la Sampdoria a Marassi, mercoledì il Villarreal nel delicatissimo ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-1 dell’andata, e la Salernitana domenica prossima.

Il concetto resta sempre lo stesso, fare un gradino alla volta perché “la Sampdoria non ha mai subito gol in casa con Giampaolo e spesso segna nel primo quarto d’ora, questi dati la dicono lunga sulle difficoltà della gara: servirà un buon approccio” il pensiero di Allegri. E può succedere di tutto, la sfida tra Real Madrid e Paris Saint Germain è un esempio lampante: “Nel calcio c’è sempre l’imprevisto – spiega l’allenatore prendendo in esame la gara del Bernabeu, da 0-1 a 3-1 nel giro di 17 minuti – e devi essere bravo a gestirlo perché altrimenti ti fai male: in questo momento non abbiamo fatto nulla, tireremo le somme soltanto il 28 maggio”. Intanto, però, Allegri non vuole guardare oltre al secondo posto: “Vedremo a fine stagione se saremo quarti, terzi o secondi – continua in conferenza – e ad oggi non siamo nemmeno ancora in Champions”.

Tra campo e questioni contrattuali, nella sala stampa dell’Allianz Stadium si affronta inevitabilmente il discorso Dybala: “Tutti abbiamo bisogno di Paulo in vista del rush finale, speriamo di recuperarlo per mercoledì – la risposta del tecnico – e lui deve solo stare tranquillo e sereno: ha 29 anni (li compirà a novembre, ndr) e non ha bisogno di nessuno, dovrà discutere del rinnovo come tutti e andare in campo per fare ciò che deve fare”. Anche Chiellini punta il Villarreal e dovrebbe tornare in gruppo domenica, il giorno dopo Samp-Juve, mentre De Sciglio e Alex Sandro sono già a disposizione per la trasferta di Genova ma dovrebbero sedersi in panchina per lasciare spazio a Danilo, pronto alle 100 presenze in bianconero, e Pellegrini. La retroguardia sarà completata dalla coppia De Ligt-Rugani davanti al portiere Szczesny. E in attacco? “Devo valutare, non ho ancora deciso” la pre-tattica di Allegri, con Kean, Vlahovic e Morata (il serbo e lo spagnolo sono diffidati) a giocarsi i due posti nel reparto offensivo. A centrocampo mancherà Bernardeschi per squalifica e si proseguirà con Arthur, Locatelli e Rabiot, sulla fascia destra c’è un ballottaggio: “Vediamo chi ci sarà, partirà uno tra Cuadrado e Aké” le alternative a disposizione dell’allenatore.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus.

Sampdoria (4-3-1-2): 33 Falcone; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 87 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby; 5 Sensi; 27 Quagliarella, 10 Caputo (1 Audero, 30 Ravaglia, 25 A.Ferrari, 26 Magnani, 13 Conti, 16 Askildsen, 11 Sabiri70 Trimboli, 21 Giovinco, 7 Supriaha). All.: Giampaolo. Squalificati: Murru. Diffidati: Ekdal, Rincon. Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Vieira.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 24 Rugani, 17 Pellegrini; 27 Locatelli, 5 Arthur, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 7 Vlahovic, 9 Morata (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 12 Alex Sandro, 18 Kean, 38 Aké, 47 Miretti, 54 Stramaccioni). All.: Allegri. Squalificati: Bernardeschi. Diffidati: Morata, Vlahovic. Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Chiesa, Dybala, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria. Arbitro: Valeri di Roma. Quote Snai: 5,25; 3,80; 1,65.

