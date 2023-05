Serie A: Sampdoria-Sassuolo 2-2

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 26 MAG – Sampdoria e Sassuolo pareggiano 2-2

nell’anticipo della 37/a giornata di serie A. Tutte a inizio

gara le prime tre reti: Gabbiadini porta in avanti i

blucerchiati all’8′ sfruttando un errore della difesa ospite, ma

un minuto dopo Berardi pareggia e all’11’ Matheus Henrique sigla

il sorpasso. Nel secondo tempo, al 33′, un’autorete di Erlic

evita alla Samp la sconfitta nell’ultima gara interna prima

delle retrocessione in serie B. Emozione nel finale quando

Quagliarella esce, in lacrime, e riceve la standing ovation del

pubblico doriano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte