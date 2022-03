Serie A: Sassuolo batte Spezia 4-1

Condividi l'articolo

Sassuolo batte Spezia 4-1 in un anticipo della 30/a giornata del campionato di calcio di serie A, giocato a Reggio Emilia La cronaca

I gol

GOL! SASSUOLO – Spezia 3-1 al 78′! Rete di Kaan Ayhan. Angolo per i locali, stop con la coscia sul secondo palo del difensore che, con l’esterno, insacca dove Provedel non puó arrivare.

GOL! SASSUOLO – Spezia 2-1 al 48′! Rete di Domenico Berardi. Defrel serve il fantasista in area, stop e destro che batte Provedel in uscita: 100 in Serie A per il giocatore neroverde.

GOL! Sassuolo – SPEZIA 1-1 al 35′! Rete di Daniele Verde. Il fantasista stoppa in area un cross di Bastoni, se la sposta sul sinistro e con un tiro a giro la mette sul palo lontano che beffa Consigli.

GOL! SASSUOLO – Spezia 1-0! Rete su Rigore di Domenico Berardi. L’esterno incrocia con il sinistro, Provedel intuisce ma non puó arrivare sulla perfetta conclusione del nazionale italiano.

La Serie A riparte con due anticipi . Ad aprire le danze sono Sassuolo e Spezia alle 18.45 che, al Mapei Stadium, vanno a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Altrettanto delicata appare la gara delle 21 di Marassi dove il Genoa, ancora a caccia della prima vittoria interna in campionato, ospita un Torino che manca l’appuntamento con i tre punti da ben sette giornate.

Queste le probabili formazioni di Genoa-Torino.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu, 36 Hefti, 55 Ostigard, 52 Maksimovic, 15 Vasquez, 27 Sturaro, 47 Badelj, 11 Gudmundsson, 8 Amiri, 90 Portanova, 9 Piccoli. (22 Marchetti, 1 Semper, 13 Bani, 16 Calafiori,18 Ghiglione, 65 Rovella,32 Frendrup, 33 Hernani, 91 Kallon, 99 Galdames,45 Yeboah, 23 Destro). All. Blessin. Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova. Indisponibili: Ekuban, Cambiaso, Criscito, Vanheusden, Czyborra. Torino (3-4-2-1): 1 Berisha; 5 Izzo, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 27 Vojvoda; 4 Pobega, 14 Brekalo; 9 Belotti (89 Gemello, 6 Zima, 11 Pjaca, 13 Rodriguez, 15 Ansaldi, 19 Sanabria, 23 Seck, 28 Ricci, 34 Aina, 70 Warming, 77 Linetty). Allenatore: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina, Buongiorno, Djidji, Pobega. Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Milinkovic-Savic, Pellegri, Praet. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 3.25; 3.15; 2.35.

