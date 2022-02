Serie A, Sassuolo-Fiorentina

Condividi l'articolo

In campo Sassuolo-Fiorentina 0-0 DIRETTA

”A Firenze si pensa solo alla sfida di mercoledì con la Juventus? Noi non possiamo permetterci di non essere concentrati sulla gara con il Sassuolo che è una squadra fortissima”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta a Reggio Emilia che precederà la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma il 2 marzo al Franchi contro l’ex Vlahovic.”Per quanto ci riguarda non abbiamo mai parlato all’interno dello spogliatoio della partita con la Juve – ha ribadito l’allenatore della Fiorentina – Lo faremo da domani quando sarà conclusa quella con il Sassuolo, vogliamo scendere in campo con la testa giusta e la consapevolezza che nei prossimi tre mesi dovremo spingere sull’acceleratore e cercare di sbagliare meno possibile”.

Probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 44 Ruan Tressoldi, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 16 Frattesi, 8 Lopez; 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traore’; 91 Scamacca (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 6 Rogerio, 13 Peluso, 17 Muldur, 4 Magnanelli,97 Henrique, 20 Harroui, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All.: Dionisi Squalificati: nessuno Diffidati: Chiriches, Ferrari, Lopez, Frattesi, Muldur Indisponibili: Obiang, Djuricic, Romagna, Toljan.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski, 23 Venuti, 2 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 19 Piatek, 8 Saponara. A disp. 1 Terracciano, 25 Rosati, 17 Terzic, 29 Odriozola, 21 Frison, 14 Maleh, 18 Torreira, 10 Castrovilli, 7 Callejon, 11 Ikoné, 33 Sottil, 9 Cabral. All. Italiano Squalificati: Milenkovic Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Odriozola Indisponibili: Kokorin, Nastasic Arbitro: Prontera di Bologna Quote Snai: 2,70; 3,55; 2,50.

