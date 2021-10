Serie A: Sassuolo-Inter, formazioni

Condividi l'articolo









Archiviato il mezzo passo falso in Champions Leage, l’Inter in casa Sassuolo cerca conferme alla fine del primo tour de force stagionale, con sette gare giocate in venti giorni. Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida con i neroverdi, non nasconde che il peso delle ultime partite si farà sentire: “Senz’altro non sarà una partita non semplice, la settima in venti giorni. Un po’ di fatica fisica e mentale c’è. Affrontiamo una squadra che gioca un buonissimo calcio, con ottime individualità. Servirà la vera Inter”, il messaggio che il tecnico ha voluto mandare anche ai suoi giocatori. Antenne dritte, anche perché il Mapei Stadium resta sempre un campo insidioso per i nerazzurri, ancora a caccia del giusto equilibrio a livello tecnico-tattico. “Equilibrio? Senz’altro è importantissimo – ha proseguito Inzaghi -. In Ucraina abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo, abbiamo espresso meno gioco, ma con cinismo avremmo vinto. In Europa facciamo più fatica a segnare? È frutto del momento. Abbiamo il miglior attacco in Serie A, può succedere che nelle due partite di Champions non segni. Dobbiamo migliorare, ma è frutto di episodi”.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 8 Lopez, 16 Frattesi, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 18 Raspadori (56 Pegolo, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 22 Toljan, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 97 Henrique, 91 Scamacca, 92 Defrel). All: Dionisi Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Romagna.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa (21 Cordaz, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini 8 Vecino, 22 Vidal, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 48 Satriano). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Eriksen, Sensi. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 4.25; 4.25; 1.70.

