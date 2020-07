Serie A: Sassuolo Lecce – DIRETTA

In campo Sassuolo-Lecce DIRETTA

Neanche il tempo di digerire la pesante sconfitta casalinga contro la Sampodria, che per il Lecce di Fabio Liverani è già tempo di campionato. Il Lecce sarà di scena al Maipei Stadium contro il Sassuolo, con l’obiettivo dichiarato di porre fine a una striscia negativa che conta ben cinque sconfitte consecutive. Il tecnico dei salentini è abbastanza realista sul momento dei suoi: “Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, essere positivi e guardare subito avanti – commenta Liverani. Possiamo vincere e perdere con tutti, questo lo sappiamo, ma sappiamo anche che abbiamo delle qualità: non molleremo di un centimetro e faremo tutto il possibile per salvarci”. Laggiù, sconfitta a parte contro i doriani, la quota salvezza sembra essere rimasta sempre quella: “Non lo so se si è abbassata – prosegue Liverani – ma credo che fino a quando ci sono 3-4 punti, la possibilità di salvarci c’è, abbiamo le stesse possibilità di qualche giorno addietro”. Poi, la sfida contro la squadra di Roberto De Zerbi: “Al Sassuolo vanno fatti i complimenti nella totalità di questo periodo. Il loro allenatore è giovane, ha belle idee e guida una squadra che mi piace molto, giocano a calcio ed è una squadra che mi piace guardare”.

