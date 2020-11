Serie A: Sassuolo-Udinese 0-0

(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Al Sassuolo non riesce l’assalto alla

vetta della classifica del campionato di serie A. L’anticipo

della 7/a giornata contro l’Udinese finisce 0-0. Quello che

resta uno degli attacchi più prolifici, quello di De Zerbi, si è

inceppato al cospetto di una Udinese (primo pari per Gotti)

sempre ordinata nella fase difensiva e pungente in più di una

occasione. Gara equilibrata e senza acuti al punto che al

novantesimo non si sono contati tiri nello specchio della porta

da parte delle due contendenti. Come dire un pari giustissimo

senza possibili recriminazioni. Il Sassuolo sale 15 punti ad una

lunghezza dal Milan. Un po’ di ossigeno per l’Udinese che va a 4

punti e raggiunge i Torino. I friulani si confermano avversario

difficile per il Sassuolo che nello scorso campionato aveva

perso i due confronti con i bianconeri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte