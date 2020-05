Serie A, si riprendono gli allenamenti

Dal 4 maggio il mondo del calcio torna in attività. Riprendono gli allenamenti individuali in molte regioni. l’Inter convoca i giocatori ad Appiano, i calciatori e lo staff del Milan e del Napoli si sottoporranno ai test per poi riprendere ad allenarsi. Mentre la Juve richiama i suoi giocatori dall’estero. Compreso Ronaldo che però resta bloccato per ora in Portogallo, per problemi connessi al blocco dei voli.

Appuntamento alle 9, domattina. Il Sassuolo e’ la prima squadra di serie A a riprendere gli allenamenti in forma strettamente individuale, e i calciatori, come spiega all’ANSA il ds emiliano Giovanni Carnevali “sono felici di tornare nel loro centro sportivo, un piccolo passo verso la normalità”. Tutto e’ stabilito secondo un programma che scagliona i giocatori dalla mattina fino alle 15: mai piu’ di due su ognuno dei tre campi, docce e palestre chiuse, si arriva da soli in tuta e si torna a casa per la doccia, anche l’acqua da bere viene da casa. Presenti al centro sportivo solo un medico e un preparatore del club “In questa fase, sostituiamo semplicemente il Parco, potenziale pericolo anche per i tifosi, con il centro sportivo”, spiega Carnevali.

