Serie A: Spezia-Cagliari e Salernitana-Sassuolo, formazioni

Condividi l'articolo

In campo alle 15 Spezia-Cagliari e Salernitana-Sassuolo

Dopo quattro sconfitte consecutive in una serie di impegni con avversarie da parte sinistra della classifica, lo Spezia affronta in un mese tre avversarie dirette nella corsa salvezza. La prima è il Cagliari, che segue ad un solo punto di distanza ed è una delle squadre più in forma della serie A nel 2022. “Mi aspetto il miglior Cagliari possibile. Sono esperti, sanno gestire bene le fasi di una partita. Abbiamo affrontato tante squadre con alto valore tecnico, dobbiamo sempre avere entusiasmo ed energia in entrambe le fasi – ha detto il tecnico dei liguri Thiago Motta -. Giocheremo con grande rispetto nei loro confronti, ma non per il pareggio. La nostra mentalità è diversa, poi alcune volte ci sono situazioni da gestire e il pareggio può sempre venire fuori. Arriviamo con fiducia alla partita di domani, al di là dei risultati. Perché sentiamo di percorrere la strada giusta”.

“E’ una partita che offre un’opportunità importante per fare un passo in avanti verso il nostro obiettivo. Il Sassuolo ha un’organizzazione di gioco ormai consolidata, ha grande qualità e quest’anno sta dimostrando di avere maggiore verticalità. In settimana abbiamo provato diverse soluzioni, adesso farò le valutazioni finali per scegliere gli uomini migliori da mettere in campo. Voglio vedere una Salernitana che dimostra di avere coraggio, identità e organizzazione di gioco con sempre maggiore convinzione. Dobbiamo mettere in campo fame e desiderio di raggiungere il successo”. Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in merito alla partita contro il Sassuolo.

Probabili formazioni di Spezia-Cagliari

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 33 Agudelo, 14 Kiwior, 20 S.Bastoni; 10 Verde, 9 Manaj, 11 Gyasi. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 8 Kovalenko, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 21 Ferrer, 22 Antiste, 25 Maggiore, 29 Salcedo, 39 Nguiamba, 44 Strelec). All.: T.Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Colley, Leo Sena, Nzola, Sala. Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 3 Goldaniga, 66 Lovato, 44 Carboni; 2 Bellanova, 14 Deiola, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (1 Aresti, 31 Radunovic, 23 Ceppitelli, 15 Altare, 22 Lykogiannis, 33 Obert, 25 Zappa, 4 Baselli, 20 Pereiro, 9 Keita). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Altare, Lovato, Marin, Strootman. Indisponibili: Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,75; 3,15; 2,70.

Probabili formazioni d Salernitana-Sassuolo.

Salernitana (4-2-3-1): 55 Sepe; 5 Veseli, 16 Fazio, 25 Gyomber, 21 Zortea; 18 L. Coulibaly, 13 Ederson; 20 Kastanos, 9 Bonazzoli, 10 Verdi; 11 Djuric. (72 Belec, 2 M. Coulibaly, 3 Ruggeri, 15 Bohinen, 16 Radovanovic, 19 Ranieri, 22 Obi, 23 Dragusin, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti, 99 Mousset). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli, Mazzocchi, Obi. Indisponibili: Schiavone, Mazzocchi, Ribery. Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 16 Frattesi, 8 Lopez; 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traore’; 91 Scamacca (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 13 Peluso, 44 Ruan, 97 Henrique, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiriches, Ferrari, Frattesi, Muldur. Indisponibili: Rogerio, Obiang, Djuricic, Romagna, Toljan. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 3,90; 4,00; 1,80.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte