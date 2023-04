Condividi l'articolo

Serie A: Spezia-Monza 0-2 DIRETTA

90+3′ GOL! Spezia-MONZA 0-2! Rete di Carlos Augusto! Ripartenza micidiale del Monza con Machin che premia la corsa di Carlos Augusto. Dragowski esce al limite della propria area per fermare l’avversario ma viene battuto con un sinistro preciso.

21′ GOL! Spezia-MONZA 0-1! Rete di Ciurria! Colpani tocca per Ciurria al limite dell’area, l’esterno biancorosso non ci pensa due volte e trova il secondo palo con una conclusione mancina che non lascia scampo a Dragowski. Monza in vantaggio, un po’ a sorpresa, dopo un buon avvio dei padroni di casa.

