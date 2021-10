Serie A: Spezia-Salernitana 2-1

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Lo Spezia torna alla vittoria e lo fa

battendo in rimonta la Salernitana. Al Picco il primo anticipo

dell’ottava giornata del campionato di serie A finisce 2-1 per i

padroni di casa. Salernitana in vantaggio nella parte finale del

primo tempo grazie ad una rete di Simy (39′). Nel secondo tempo

la formazione allenata da Thiago Motta prova il pareggio al 6′ con Strelec. Alla mezzora (31′) è

Kovalenko a trovare la rete della vittoria con una bella

conclusione dalla distanza. (ANSA).



