Serie A: Spezia-Salernitana, formazioni

Spezia-Salernitana apre l’ottava giornata

Priva di sei giocatori e con Veseli in attesa dell’esito del tampone, la Salernitana affronterà lo scontro salvezza con lo Spezia in piena emergenza. I granata in settimana sono stati falcidiati dagli infortuni. E così, alle indisponibilità già note di Lassana Coulibaly, Ruggeri e Capezzi, si sono aggiunte quelle di Ribery, Bonazzoli e Bogdan. Per Veseli, invece, dopo i casi Covid nel ritiro della nazionale albanese, sarà necessario effettuare un tampone; in caso di risultato negativo, il difensore raggiungerà la squadra in Liguria.

Assenze pesanti che, tuttavia, per l’allenatore Fabrizio Castori non possono diventare un alibi. “Conteranno l’atteggiamento e lo spirito – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -, siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio e dovremo interpretare al meglio la partita”.

Probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): 94 Provedel; 21 Ferrer, 15 Hristov, 43 Nikolaou, 77 Bertola; 25 Maggiore, 31 Sher; 22 Antiste, 10 Verde, 11 Gyasi; 18 Nzola (1 Zoet, 40 Zovko, 8 Kovalenko, 29 Salcedo, 9 Manaj, 31 Deloriè, 17 Podgoreanu, 44 Strelec). All.: T. Motta. Squalificati: Bastoni. Diffidati: Nikolaou. Indisponibili: Amian, Bourabia, Erlic, Maggiore, Leo Sena, Reca, Agudelo, Colley, Sala, Nguiamba. Salernitana (4-3-1-2): 72 Belec; 23 Gyomber, 6 Strandberg, 31 Gagliolo, 19 Ranieri; 2 M.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 22 Obi; 20 Kastanos; 25 Simy, 11 Djuric (1 Fiorillo, 12 Russo, 13 Aya, 4 Jaroszynski, 21 Zortea, 24 Kechrida, 33 Delli Carri, 8 Schiavone, 15 Gondo, Vergani). All.: Castori. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ruggeri, Veseli, Ribery, Bonazzoli, L.Coulibaly, Bogdan, Capezzi. Arbitro: Marini di Roma, Quote Snai: 2.20; 3.25; 3.35.

