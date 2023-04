Serie A: Torino-Atalanta – Le formazioni

Condividi l'articolo

Serie A: Torino-Atalanta. In campo sabato alle ore 20:45

La vigilia.

“Lookman non c’è ancora, speriamo di recuperarlo per la prossima. Nel rush finale serve essere al meglio fisicamente e mentalmente”. La defezione del bomber sul filo del rasoio da tre match per una distrazione alla coscia destra non mette comunque in allarme l’Atalanta di Gasperini, che in casa del Torino vuole prendere la rincorsa alla certezza dell’Europa, senza perdere di vista il sogno Champions, approfittando del doppio incrocio tra le romane e le milanesi. “Dopo tutto, insieme a loro, abbiamo il secondo attacco del campionato. Anche il Torino di Juric cercherà di vincere, è una concorrente: averla tenuta sotto in classifica è un nostro grande merito. L’obiettivo è pizzicare almeno una squadra sopra di noi”, il proclama della vigilia dell’allenatore nerazzurro. Il riferimento e’ all’Inter sesta, perché tra possibili complicazioni Coppa Italia-Conference (Fiorentina) l’attuale posizione potrebbe non essere sufficiente allo scopo, al netto delle decisioni di Figc e Uefa sulla Juventus. Il calendario comincia a reclamare filotti: “Il trittico Torino-Spezia-Juventus in una settimana è un momento importante, ma non vorrei dire decisivo. Un modo per verificare le nostre nel finale di campionato”. Battuta la Roma nel posticipo del lunedì, a Zingonia sono attese conferme.

La vittoria di Roma contro la Lazio ha riaperto la corsa del Toro: i granata sono a due punti dall’ottavo posto del Bologna e a dieci dal settimo dell’Atalanta, proprio l’avversaria di domani. “Nella nostra testa c’è solo questa partita, non pensiamo ad altro – precisa Ivan Juric – perché affrontiamo una grande squadra e vogliamo fare bella figura: all’Olimpico abbiamo fatto una grandissima partita, l’obiettivo è ripeterci”. Buongiorno e compagni sono stati travolti dall’affetto dei tifosi, oltre 2.000 il 25 aprile allo stadio Filadelfia: “L’altro giorno è stato bellissimo, c’erano tantissimi bambini con le loro famiglia – sottolinea il tecnico – e si vedeva che i tifosi erano orgogliosi di noi: vogliamo regalare a tutti un’altra grande soddisfazione, puntiamo ad un gran finale di stagione”.

Probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 4 Buongiorno; 17 Singo, 28 Ricci, 8 Ilic, 13 Rodriguez; 16 Vlasic, 7 Karamoh; 9 Sanabria (73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 5 Gravillon, 11 Pellegri, 19 Lazaro, 21 Adopo, 23 Seck, 27 Vojvoda, 59 Miranchuk, 66 Gineitis, 77 Linetty). All. Juric.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Lazaro, Milinkovic-Savic, Sanabria, Singo.

Indisponibili: Aina, Radonjic, Vieira, Zima.

Atalanta (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 42 Scalvini; 3 Maehle, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 77 Zappacosta; 88 Pasalic; 17 Hojlund, 91 Zapata. (1 Musso, 31 Rossi, 6 Palomino, 28 Demiral, 43 Bernasconi, 13 Ederson, 10 Boga, 9 Muriel). All.: Gasperini.

Squalificati: nessuno Diffidati: Ederson, Maehle, Zappacosta.

Indisponibili: Hateboer, Okoli, Lookman, Ruggeri, Soppy, Vorlicky.



