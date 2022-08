Serie A: Torino-Lazio, formazioni

Condividi l'articolo

In campo alle 18.30 Torino-Lazio e Udinese-Salernitana

La prima trasferta stagionale della Lazio arriva dopo i tre punti ottenuti di cuore, in rimonta, contro il Bologna all’Olimpico. La sfida vinta contro i felsinei lascia in dote a Sarri – domani a Torino, ore 18.30 – un’assenza sicura, quella di Maximiano, espulso per un’ingenuità domenica scorsa e rimpiazzato egregiamente da Provedel: l’ex Spezia ha salvato per due volte il risultato contro i rossoblù. In difesa Nicolò Casale scalpita per una maglia da titolare, di cui però non ha la certezza: il tecnico potrebbe dare ancora fiducia a Patric al fianco di Romagnoli. C’è un dubbio a centrocampo: al fianco di Milinkovic e Cataldi (ancora schierato in cabina di regia, Marcos Antonio deve attendere per il debutto) sono in tre a bramare un posto: Basic, Luis Alberto e Vecino. In attacco la garanzia è sempre Ciro Immobile: il capitano, che proprio in maglia granata esplose nella stagione 2013-2014, ha timbrato il cartellino anche col Bologna e va in caccia del gol numero 184 in serie A

Probabili formazioni di Torino-Lazio.

Torino (3-4-2-1): 32 V.Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 17 Singo, 28 Ricci, 10 Lukic, 34 Aina; 16 Vlasic, 49 Radonjic; 9 Sanabria. (1 Berisha , 89 Gemello, 2 Bayeye, 3 Schuurs, 21 Adopo, 19 Lazaro, 14 Ilkhan, 27 Vojvoda, 8 Segre, 77 Linetty, 23 Seck, 11 Pellegri). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Miranchuk, Zima.Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 A.Romagnoli, 77 Marusic; 21 S.Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (31 Adamonis, 15 Casale, 34 Gila, 23 Hysaj, 16 Kamenovic, 26 Radu, 6 Marcos Antonio, 5 Vecino, 10 Luis Alberto, 80 Kiyine, 50 Bertini, 18 Romero, 27 Moro, 11 Cancellieri, 9 Pedro). All.: Sarri. Squalificato: Maximiano. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Piccinini di Forlì.Quote Snai: 2,95; 3,40; 2,35.

Probabili formazioni di Udinese-Salernitana.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Perez; 2 Ebosele, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 99 Piana, 3 Masina, 4 Lovric, 5 Arslan, 8 Jajalo, 9 Beto, 17 Nuytinck, 21 Palumbo, 24 Samardzic, 28 Benkovic, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Buta.

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 2 Bronn, 23 Gyomber, 17 Fazio; 87 Candreva, 10 Vilhena, 25 Maggiore, 18 L.Coulibaly, 30 Mazzocchi; 11 Botheim, 9 Bonazzoli. (12 Micai, 3 Bradaric, 5 Veseli, 6 Sambia, 14 Valencia, 16 Radovanovic, 19 Kristoffersen, 24 Kechrida, 28 Capezzi, 35 Motoc, 39 Iervolino, 29 Dia). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bohinen, Jaroszynski, Kastanos, Lovato, Pirola, Ribery. Arbitro: Aureliano di Bologna. Quote Snai: 1,75; 3,85; 4,50.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte