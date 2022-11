Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 09 NOV – Nel derby dei Balcani tra Juric

e Stankovic sono decisivi i due slavi granata: Radonjic e Vlasic

trascinano il Toro alla vittoria per 2-0, la squadra riscatta il

tonfo di Bologna e trova il secondo successo di fila al ‘Grande

Torino’. I blucerchiati subiscono un gol per tempo ma non

reagiscono mai, la squadra viene contestata al triplice dagli

oltre duemila tifosi arrivati sotto la Mole e ora rischia la B.

(ANSA).



