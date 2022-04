Serie A: Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, formazioni

Condividi l'articolo

In campo alle 15 Torino-Spezia e Venezia-Atalanta

Il recupero col Torino in mezzo a due incroci-salvezza pericolosi con Venezia e Salernitana, cominciando dalla Laguna degli ex Paolo Zanetti e Mattia Caldara. Le prime tre spiagge lungo il mare delle speranze a decidere se per l’Atalanta il porto sicuro dell’Europa, per ora distante 5-6 punti (Fiorentina avanti negli scontri diretti), sarà ancora avvicinabile nelle ultime contro Spezia, Milan ed Empoli. Ma dopo il tris di ko di fila in campionato, poker in cinque partite considerando il ritorno col Lipsia, l’allenatore Gian Piero Gasperini, più che la condizione fisica, deve recuperare il morale del gruppo finito sotto i tacchetti. Nei sei anni della sua gestione, mai prima d’ora un simile record negativo, aggravato dal punto di media nei 13 turni del girone di ritorno: “Le coppe ci hanno fatto diventare più bravi, stavolta lo siamo stati meno. Speriamo di tornare a esserlo nelle sei che ci restano”, il Gasp-pensiero nell’incontro a tema figurine giovedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-ATALANTA

Venezia (4-3-3): 1 Maenpaa; 37 Mateju, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 21 Ullmann; 44 Ampadu, 21 Cuisance, 27 Busio; 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry (34 Bertinato, 41 Lazar; 30 Svoboda; 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 33 Crnigoj, 42 Peretz; 9 Nsame, 11 Sigurdsson, 17 Johnsen, 20 Nani, 57 Bah). All.: Zanetti. Squalificati: Haps, Kiyine. Diffidati: Caldara, Vacca, Okereke. Indisponibili: Lezzerini, Romero, Modolo, Ebuhei, Vacca.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 77 Zappacosta; 7 Koopmeiners; 91 Zapata, 10 Boga (1 Musso, 53 Sassi, 19 Djimsiti, 46 Cittadini, 44 Oliveri, 32 Pessina, 88 Pasalic, 20 Mihaila, 59 Miranchuk, 9 Muriel, 99 Cisse). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Maehle, Malinovskyi, Pezzella, Rossi, Toloi.

Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 6,50; 4,50; 1,50.

TORINO RITROVA PRAET, GRANATA CONTRO TABÙ OLIMPICO

Belotti è fermo ai box, ma Ivan Juric ritrova Praet. “Il Gallo ne avrà per una decina di giorni e dovrebbe saltare le prossime tre partite, il belga sta molto meglio e domani verrà in panchina” il doppio annuncio del tecnico del Torino alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Per il centrocampista di proprietà del Leicester è stato quasi un rientro lampo: lo scorso 14 febbraio l’intervento ad Anversa a causa di un’infrazione ossea che aveva fatto temere la fine anticipata della stagione, ora il ritorno per il rush finale di campionato. “Si è allenato tutta la settimana con noi e non sente dolori, vorrei dargli minutaggio” ha aggiunto Juric.

PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-SPEZIA

Torino (3-4-2-1): 1 Berisha; 6 Zima, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 34 Aina, 28 Ricci, 38 Mandragora, 27 Vojvoda; 10 Lukic, 14 Brekalo; 64 Pellegri (32 Milinkovic-Savic, 11 Pjaca, 15 Ansaldi, 17 Singo, 19 Sanabria, 22 Praet, 23 Seck, 26 Djidji, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All.: Juric Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina, Buongiorno, Djidji, Singo. Indisponibili: Belotti, Edera, Fares, Izzo, Pobega, Warming, Zaza.

Spezia (4-2-3-1): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 21 Ferrer; 25 Maggiore, 14 Kiwior; 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 20 Bastoni; 9 Manaj. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 7 Sala, 10 Verde, 13 Reca, 15 Hristov, 18 Nzola, 22 Antiste, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 77 Bertola). All.: T.Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Erlic, Bastoni, Gyas. Indisponibili: Leo Sena, Colley.

Arbitro: Ghersini di Genova. Quote Snai: 1,67; 3,75; 5,25.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte