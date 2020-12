Serie A: Torino-Udinese 2-3

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – L’Udinese ha battuto 3-2 il Torino in

un anticipo della 11/a giornata del campionato di serie A,

giocato a Torino. I friulani hanno chiuso il primo tempo in

vantaggio con una rete di Pussetto al 24′ e raddoppiato a inizio

ripresa con De Paul. I granata hanno reagito, andando in gol con

Belotti e Bonazzoli tra il 21′ e il 22′, ma al 24′ Nestorovski

ha riportato avanti gli ospiti. L’Udinese, al terzo successo

consecutivo, sale a 13 punti in classifica, il Torino resta

penultimo con sei. (ANSA).



—

