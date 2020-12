Serie A, Torino-Udinese

In campo Torino-Udinese

LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-3-1-2): 39 Sirigu; 17 Singo, 3 Bremer, 33 Nkoulou, 13 Rodriguez; 23 Meité, 88 Rincon, 77 Linetty; 7 Lukic; 11 Zaza, 9 Belotti (32 Milinkovic-Savic, 25 Rosati, 5 Izzo, 4 Lyanco, 27 Vojvoda, 6 Segre, 10 Gojak, 26 Bonazzoli, 20 Edera, 73 Vianni, 99 Buongiorno). All. Giampaolo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Rincon.

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Murru, Ujkani, Verdi.

Probabili formazioni di Torino-Udinese: Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 11 Walace, 10 De Paul, 37 Pereyra, 77 Zeegelar; 7 Lasagna, 23 Pussetto. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 14 Bonifazi, 16 Molina, 18 Ter Avest, 6 Makengo, 29 Micin, 38 Mandragora, 64 Palumbo, 99 Coulibaly, 9 Deulofeu, 30 Nestorovski). All.: Gotti.

Squalificati: Arslan Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Jajalo, Okaka, Forestieri, Prodl, De Maio, Ouwejan.

Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,75; 3,20; 2,60. (ANSA).



