Serie A: Udinese-Bologna

In campo alle 12.30 Bologna-Udinese

LA VIGILIA

“La sosta porta sempre un’interruzione dei ritmi ma è anche vero che ne abbiamo approfittato per recuperare giocatori in termini di infortuni e condizione fisica. I ragazzi si sono allenati bene e la squadra, da inizio settimana, ha lavorato con grande concentrazione e con una bella atmosfera. L’obiettivo principale è andare a Bologna a fare risultato”. Lo ha annunciato Andrea Sottil alle telecamere di Udinese Tv.

“Il Bologna è una squadra di qualità – ha osservato -.

Dobbiamo fare una partita molto intelligente tatticamente e ordinata. Mi aspetto una gara combattuta con due squadre che giocano a calcio. È una squadra che difende compatta, da quello che abbiamo visto e per i numeri, conquista pochi palloni nella metà campo avversaria. È inoltre una squadra manovriera che gioca a palla bassa. L’arma vincente sarà l’ordine tattico, la pazienza e l’intelligenza nel muoversi con o senza palla. Anche nell’uno contro uno sono pericolosi, con Orsolini e Barrow.

L’importante è andare in campo consapevoli di poter fare male a tutti. Vogliamo continuare assolutamente questo momento positivo”.



