(ANSA) – ROMA, 12 DIC – L’Atalanta batte Verona 2-1 in una

partita della 17/a giornata di serie A. Al Bentegodi i padroni

di casa vanno in vantaggio con Simeone al 22? ma prima

dell’intervallo Miranchuk pareggia. Nella ripresa, un tiro di

Koopmeiners deviato regala la vittoria all’Atalanta, che sale a

quota 37 in classifica, affiancando l’Inter e superando il

Napoli, che però devono ancora scendere in campo (ANSA).



—

