Serie A: Verona Empoli 1-1

Verona Empoli 1-1 CRONACA

FISCHIO FINALE! Hellas Verona-Empoli 1-1. Decidono le reti di Gaich e l’autogol di Magnani.

90+6′ GOL! Hellas Verona-EMPOLI 1-1. Cala il gelo al Bentegodi, tiro di Petar Stojanović in diagonale sul secondo palo, palla deviata da Magnani che cambia la traiettoria impedendo a Montipò di intervenire.

61′ GOL! HELLAS VERONA-Empoli 1-0! Respinta di Vicario su un tiro di Ngonge, Gaich tocca il suo primo pallone e di piatto con il destro le mette in rete. Gol importantissimo per i padroni di casa. Esplode il Bentegodi.

