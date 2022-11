Serie A: Verona-Juventus 0-1

Condividi l'articolo

Serie A: Juventus batte Verona 1-0.1 LA CRONACA

La 14/a giornata infrasettimanale si chiude poi alle 20,45 con Lazio-Monza



90+2′ ESPULSO Alex Sandro per aver fermato Lasagna da ultimo uomo.

84′ Inizialmente assegnato il calcio di rigore per il Verona, ma l’arbitro è chiamato e rivede la decisione.

60′ GOL! Verona-JUVENTUS 0-1! Moise Kean riceve palla da Rabiot, scarta Ceccherini e buca Montipò.

Dirige l’incontro Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. Il quarto uomo è Giacomo Camplone. La coppia Var è formata da Marco Guida e Luigi Nasca. Massimiliano Allegri si affida sulla linea mediana a Fagioli, Locatelli e Rabiot con Cuadrado e Kostic sulle fasce. In attacco spazio a Kean e Milik. Di Maria e Paredes partono dalla panchina. Indisponibili Pogba, Vlahovic, Chiesa, McKennie, De Sciglio, Aké, Iling-Junior, Kaio Jorge. Salvatore Bocchetti schiera in attacco Kallon e Lasagna alle spalle di Djuric. Vanno in panchina Ilic, Lazovic, Veloso ed Henry. Indisponibili Magnani, Coppola, Hrustic, Piccoli, Faraoni, Cortinovis.

Le formazioni

Verona: Montipò – Dawidowicz, Hein, Ceccherini – Hongla, Terracciano, Sulemana, Doig – Kallon, Lasagna – Djuric. A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Lazovic, Henry, Ilic, Gunter, Praszelik, De Paoli, Murillo, Tameze. All. Salvatore Bocchetti.

Juventus: Perin – Danilo, Bonucci, Bremer – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic – Kean, Milik. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Di Maria, Soulé. All. Massimiliano Allegri.

TORNA MILINKOVIC, IMMOBILE ANCORA OUT

Dopo la gioia immensa della vittoria nel derby, la Lazio si accinge a tornare in campo giovedì all’Olimpico contro il Monza. Sarri potrà contare nuovamente su Milinkovic: il serbo, scontata la giornata di squalifica, riprende il posto in mediana; accanto a lui Cataldi e Luis Alberto. Confermatissima la difesa, con il quartetto composto da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic che contro la Roma ha dato prova di grande solidità. Non sarà della gara invece Ciro Immobile che – nonostante la convocazione ‘simbolica’ per il derby – ancora non ha recuperato completamente dall’infortunio al flessore.

