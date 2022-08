Serie A, Verona-Napoli 2-5. Juventus-Sassuolo alle 20,45

Condividi l'articolo

Tributo a Claudio Garella nello stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, prima dell’inizio del posticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A fra Verona e Napoli. Un video con tutte le più belle parate di ‘Garellik’ è stato proiettato prima del match e un lunghissimo applauso si è levato all’indirizzo del portiere dello scudetto conquistato dagli scaligeri nella stagione 1984/85, che è venuto a mancare tre giorni addietro. Moltissimi gli striscioni esposti dai sostenitori delle opposte fazioni. Garella, oltre a essere stato protagonista dello scudetto del Verona, lo è stato anche del primo titolo conquistato dal Napoli nella propria storia, al termine della stagione 1986/87.

LE RETI

80′ GOL! Verona-NAPOLI 2-5! Rete di Politano. Bella triangolazione di prima Di Lorenzo-Osimhen-Politano, sinistro alle spalle di Montipo.

66′ GOL! Verona-NAPOLI 2-4! Rete di Lobotka. Percussione centrale di Lobotka che avanza indisturbato e dal limite infila Montipo con un piatto nell’angolo basso.

56′ GOL! Verona-NAPOLI 2-3! Rete di Zielinski. Filtrante preciso di Kvaratskhelia per l’incursione di Zielinski, freddo davanti a Montipo.

49′ GOL! VERONA-Napoli 2-2! Rete di Henry. Faraoni centra dal fondo, perfetto colpo di testa di Henry, imparabile per Meret.

45′ + 4 GOL! Verona-NAPOLI 1-2! Rete di Osimhen. Da corner, colpo di testa di Di Lorenzo, zampata sottomisura di Osimhen.

38′ GOL! Verona-NAPOLI 1-1! Rete di Kvaratskhelia. Lozano crossa dalla destra, Kvaratskhelia svetta in area e di testa batte Montipo.

30′ GOL! VERONA-Napoli 1-0! Rete di Lasagna. Da corner, spizzata di Gunter, Lasagna libero sul secondo palo, insacca agevolmente.

Le formazioni di Verona-Napoli.

Verona con il 3-5-2: Montipo – Dawidowiz, Gunter, Amione – Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic – Lasagna, Henry. A disp.: Berardi, Chiesa, Magnani, Retsos, Coppola, Terracciano, Sulemana, Cortinovis, Barak, Djuric, Piccoli.

4-3-3 per il Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rramanhi, Kim, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zelinski – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Demme, Elmas, Zerbin, Politano, Ounas.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

