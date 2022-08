Serie A, Verona-Napoli e Juve-Sassuolo a Ferragosto

Condividi l'articolo

Lunedì 15 agosto

alle 18,30 Verona-Napoli

e alle 20,45 Juventus-Sassuolo

Il programma della prima giornata di Serie A si conclude con Juve e Napoli che lunedì 15 agosto affronteranno due mine vaganti come Sassuolo e Verona, protagoniste l’anno scorso ma impelagate in problemi di mercato e reduci dalla bruciante eliminazione in Coppa Italia.

I bianconeri presentano Di Maria e Kostic, ma hanno convinto poco in difesa e in attacco mettendo in difficoltà Allegri. Il Sassuolo ha ceduto Scamacca e sta per salutare Raspadori, ha preso Pinamonti e ha Ederson infortunato.

Cantiere aperto anche il Napoli che, dopo tanti addii, aspetta un portiere, Raspadori e anche i due veronesi Barak e Simeone. Cioffi si lamenta col club che gli ha smobilitato mezza squadra e potrebbe salutare pure Ilic. Stranezze del mercato che lascerà in ambasce i tecnici fino al primo settembre mentre lunedì Verona e Napoli manderanno un pensiero misto di affetto e malinconia a Claudio Garella, indimenticabile portiere di uno scudetto con entrambe le squadre.

