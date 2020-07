Serie A: Verona Parma, Spal Milan DIRETTA

In campo alle 21.45: Verona Parma, Spal Milan, Fiorentina Sassuolo e Lecce Sampdoria DIRETTA

Questi gli arbitri dei quattro match di Serie A:

Fiorentina-Sassuolo: Chiffi di Padova (Liberti-Gori/IV: Prontera; Var: Irrati; Avar: Bindoni).

H.Verona-Parma: Valeri di Roma (Rocca-Capaldo/IV: Maggioni; Var: Piccinini; Avar: Valeriani).

Lecce-Sampdoria: Rocchi di Firenze (Passeri-Lo Cicero/IV: Illuzzi; Var: Pasqua; Avar: Di Vuolo).

Spal-Milan: Mariani di Aprilia (Costanzo-Vecchi/IV: Forneau; Var: Pairetto); Avar: Mondin).

Una gara da dentro e fuori, con il Lecce e la Sampdoria in cerca di rilancio verso zone più tranquille. Sono punti davvero pesanti quelli in palio domani sera al Via del Mare, in una sfida che assume quasi i contorni di una ultima spiaggia. Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, nonostante le due pesanti sconfitte sul groppone, vede il bicchiere mezzo pieno: “Al di là dei risultati – dichiara – la squadra sta ritrovando ritmo, intensità e un certo tipo di gioco. È evidente che ancora non siamo quelli di prima del lockdown, ma ci stiamo avvicinando alla condizione che vorremmo, sia per gioco, sia per mentalità che per calciatori della rosa che stiamo recuperando”. Nuova tegola per la Sampdoria nella delicata trasferta di Lecce: fuori dalla lista dei convocati anche il centrocampista polacco Linetty che ha rimediato nella gara col Bologna un trauma contusivo al piede destro. Assenti anche Lorenzo Tonelli (programma fisioterapico), Alex Ferrari (iter di recupero) e Fabio Quagliarella, che sta recuperando dal problema muscolare al polpaccio destro e ha lavorato individualmente sul campo. A centrocampo torna invece Jankto che ha scontato il turno di squalifica. Diversi dubbi di formazione per Ranieri che potrebbe puntare sul 4-4-2 con Bonazzoli in attacco al fianco di Gabbiadini.

—

