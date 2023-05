Serie A Verona Torino

Condividi l'articolo

Verona Torino in campo alle 12.30 di domenica 14 maggio DIRETTA per la 35esima giornata di Serie A

RISULTATI

CLASSIFICA

LA VIGILIA

Ivan Juric non si nasconde più, il suo Toro ha un obiettivo chiaro e preciso da raggiungere in queste ultime quattro giornate di campionato. “Vogliamo vincere questa sorta di campionato per l’ottavo posto, ci proveremo fino alla fine” spiega il tecnico dei granata a 360 minuti dal termine della stagione. “Non sarà semplice, un po’ perché il livello delle nostre avversarie è molto alto e perché ci aspettano partite complicate – precisa il croato – ma noi vogliamo fare il massimo”. Sarà vera bagarre fino alla fine, perché insieme al Toro a quota 46 ci sono anche Fiorentina, Udinese, Bologna e Monza, con il Sassuolo pronto a rientrare in corsa. Il primo ostacolo per Juric e i suoi ragazzi sarà il Verona, una squadra alla quale è particolarmente affezionato: “E’ un posto magnifico, mi rimarrà sempre nel cuore e con D’Amico creammo un rapporto eccezionale, i ricordi dei tempi in gialloblù, ma anche noi abbiamo bisogno di punti, io non ragiono mai in ottica individuale, penso solo a portare la mia squadra il più in alto possibile”.

