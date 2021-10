Serie A: verso turno ‘facile’ per le big

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Fuga a due, dopo nove giornate di

serie A: con otto vittorie e un pareggio, Napoli e Milan hanno

messo la concorrenza a distanza e si presentano al turno

infrasettimanale da favorite nei rispettivi match. Il Milan

domani a San Siro incontra il Torino che non ha mai demeritato

con le grandi. ma il pronostico Snai è sbilanciato sul segno

«1», dato a 1,60. A 4,00 si gioca il pareggio, a 5,75 la

vittoria del Toro. Il Napoli gioca giovedì in casa col Bologna e

la sua vittoria vale 1,40, con il pareggio a 5,25 e il «2», che

vale 7 volte la posta.

Alle inseguitrici non resta che vincere, per non perdere

ancora terreno. La Juventus ospita il Sassuolo e la quota

dell’«1» è a 1,45, mentre la prima gioia emiliana allo Stadium è

fissata a 6,25, alto anche il pareggio, a 4,75. L’Inter cerca di

ritrovare la vittoria a Empoli, con il «2», offerto a 1,50. Il

segno «1» si gioca a 5,50, la «X» vale 4,75. La Roma va a

Cagliari con i favori del pronostico, presentando un «2» a 1,75.

I sardi sono dati vincenti a 4,25. Un pari è a quota 4,00. La

Lazio di Sarri è stata finora quasi perfetta all’Olimpico e il

segno «1», dato a 1,92, è il più probabile anche in un match

sulla carta insidioso con la Fiorentina. La «X» è a 3,65, i tre

punti viola 3,80. L’Atalanta, finora al di sotto delle attese,

va da favorita a Marassi, contro la Samp: «2» a 1,75, il colpo

blucerchiato è a 4,25. (ANSA).



