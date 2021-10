Serie A:al Napoli il derby con la Salernitana, Inter insegue

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Un gol di Zielinski confeziona tre

punti preziosi ma complicati per il Napoli che vince in casa di

una Salernitana rigenerata da Colantuono. I partenopei, alla

decima vittorie in 11 gare, guadagnano punti su Atalanta, Lazio

e Juventus, che adotta un rimedio anticrisi tornato di moda

quest’anno, il ritiro, e ringraziano Spalletti che ha la felice

intuizione di far entrare Petagna per ridurre i danni

dell’assenza di Osimhen. L’Inter si mantiene vigile al terzo posto regolando l’Udinese

con una doppietta di Correa, la seconda dopo quella di Verona

per il luogotenente di Inzaghi. E’ il miglior modo per

cominciare una settimana decisiva con la trasferta Champions con

lo Sheriff e il derby. Aumenta il vantaggio sulle inseguitrici

perche’ Atalanta e Lazio si elidono, con un pari che stavolta

sta stretto ai romani, mentre scivola restando ai ‘vergognosi’

15 punti, secondo il pensiero di Allegri, una Juve mai cosi’

deludente e priva di gioco. I bianconeri vengono staccati dalla Fiorentina che strapazza lo Spezia con una tripletta di

Vlahovic. Giornata di gloria anche per l’Empoli che si aggiunge

al gruppo della Juve ribaltando la gara in casa del Sassuolo. Il

Genoa domina ma non supera il Venezia e ora la zona

retrocessione riguarda sei squadre: oltre a loro anche Samp,

Spezia, Salernitana e Cagliari. Per Ballardini e Thiago Motta la

panchina continua ad essere a rischio. (ANSA).



—

