Serie B: Reggina e Venezia ai playoff, Palermo fuori

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Il Palermo non va oltre il 2-2 al

Barbera con il Brescia ed è fuori dai playoff dove invece va la

Reggina vittoriosa contro l’Ascoli. Ai preliminari anche il

Venezia nonostante la sconfitta a Parma. Ducali che con questi

tre punti conquistano il quarto posto e volano in semifinale

insieme al Bari. Quinto posto per il Cagliari che vale l’accesso

al turno preliminare. Perde il Sudtirol contro il Modena e

chiude sesto. La Reggina supera in extremis l’Ascoli 1-0 e si

prende la settima posizione. In Serie C il Perugia, ai playout

Brescia e Cosenza. (ANSA).



