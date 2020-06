Serpente boa abbandonato a Pistoia

(ANSA) – PISTOIA, 07 GIU – Una pattuglia dei carabinieri forestali è intervenuta coi vigili del fuoco a Villa di Piteccio, vicino a Pistoia, per la segnalazione di un serpente chiuso in una teca abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti.

I militari hanno trovato un rettile, presumibilmente della famiglia dei boa anche se la specie esatta è in corso di definizione da parte dei veterinari. Il serpente, con l’aiuto dei vigili del fuoco, è stato trasportato allo Zoo di Pistoia.

L’animale rientra nell’allegato B del Cites (convenzione internazionale di Washington) e appare malnutrito. Pertanto è stato sottoposto a sequestro penale con affidamento in custodia giudiziale allo zoo. Verranno avviate indagini nei confronti di ignoti per detenzione ed abbandono di animale sottoposto a tutela Cites e per maltrattamento di animali.



