Serra Yilmaz in prima nazionale al Teatro Duse di Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 MAR – “E le nuvole sosterranno il mio

peso”, uno spettacolo di teatro, musica, danza, poesia e

immagini, il cui nucleo drammaturgico ruota attorno al senso

straniante generato dalla perdita della vista, l’abilità nella

disabilità, e il tango argentino, debutta in prima nazionale al

Teatro Duse di Bologna l’8 marzo alle 21. Narratrice l’attrice

turca e musa di Ferzan Ozpetek, Serra Yilmaz, con la sua

inconfondibile presenza scenica e il suo timbro vocale dinamico

e profondo.

Accompagnata dai registi Carlos Branca e Rosanna Pavarini,

Serra Yilmaz renderà palpabili i sottotesti che il tango esprime

in assenza della vista, ponendo lo spettatore in una condizione

diversa dal solito, e abbattendo quelle barriere che non

permettono di vedere nel buio e di ascoltare nel rumore. Ad

affiancarla sulla scena anche il danzatore Tobias Bert e

Gabriella Panaro, ballerina di tango non vendente, che porterà

in scena la storia del suo incontro con il tango argentino,

ballo basato sulla comunicazione tra corpi attraverso

l’abbraccio, e dell’incontro con il poeta Jorge Luis Borges.

Anche Borges, infatti, fu colpito dalla perdita progressiva

della vista a causa di una malattia simile a quella della

ballerina. Tra versi, musica e danza, lo spettatore verrà

portato oltre il confine del visibile, al cospetto del mondo

infinito dell’oscurità. La poetica di Borges, tra cui i temi

ricorrenti del labirinto, degli specchi e della perdita della

vista, dialogherà con la poesia di Giovanni Lenzi, giovane

autore affetto da deficit cognitivo. I suoi componimenti entrano

in un mondo fatto di emozioni dirette, la sua scrittura è simile

ad un dipinto, ricco di suggestioni e colori da ascoltare. La

musica dal vivo è affidata a Gianni Iorio al bandoneon, Marcello

Corvino al violino e Pasquale Stafano al pianoforte. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte