Setti, Juric rimane al Verona? Lo spero, ma non so

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – “Se Juric resterà sulla nostra

panchina? Fino a quando non c’è la firma non lo sappiamo. Il

mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di

continuare insieme”. Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio

Setti, intervistato da Sky Sport a margine della sfida contro

l’Atalanta, risponde così a una domanda sul futuro del tecnico

dei gialloblù, che avrebbe varie offerte e non ha ancora firmato

il rinnovo. “Siamo sempre stati chiari con lui -. dice ancora

Setti -, e Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra

non ci sono problemi. Siamo una neopromossa, dobbiamo fare i

conti con parametri economici dai quali non possiamo

prescindere”. (ANSA).



