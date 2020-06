Settimana mercati: focus su Bce e stime del Fmi

Occhi dei mercati puntati sul Fmi e sulla Bce, per la settimana in arrivo, oltre che su una messe di dati macroeconomici. Il Fmi pubblicherà il 24 giugno le stime economiche per il 2020 e la Bce inizierà la settimana con il discorso del vicepresidente, Luis de Guindos, al Finance Summit di Francoforte, per proseguire mercoledì e giovedì col Consiglio direttivo sulla politica non monetaria e il Consiglio generale, dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha chiuso la seconda settimana del mese con un appello ai Governi Ue a mettere in campo le attese misure di rilancio dell’economia.

Attesi discorsi di due membri della Fed, Evans e Bullard, il 24 giugno, quello di un componente del board Bce, Schnabel, il 25 giugno. Sullo sfondo la tensione non sopita per il timore di nuovi contagi da coronavirus. Gli impatti sul lavoro verranno analizzati sempre giovedì in un seminario dell’Ue.

Le Borse, con Shanghai, Hong Kong e Taiwan chiuse il 25 giugno per la festa tradizionale delle barche drago e Taiwan anche il 26 del mese, guarderanno anche a una serie di indici e di dati macroeconomici. Per l’Eurozona lunedì i dati sulla fiducia dei consumatori a giugno, martedì il Pmi manifatturiero e servizi e mercoledì l’Ifo della fiducia degli imprenditori, che gli analisti stimano entrambi in crescita a giugno. Martedì gli indici Pmi anche per Usa, Francia, Germania e Regno Unito.

Mercoledì Ifo per la Germania e indice del mercato dei mutui e dei prezzi delle abitazioni Usa. Giovedì il Pil Usa più gli indici dei prezzi, il saldo della bilancia commerciale italiana non Ue, venerdì reddito e spesa delle famiglie a maggio negli Usa, il deficit del primo trimestre in Italia e la fiducia dei consumatori a giugno, giornata anche di asta di Bot.



