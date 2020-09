Settimana Mondiale Allattamento Materno dal 1 ottobre, tutte le iniziative nel ravennate

Flash Mob a distanza, incontri gratuiti e dirette facebook. In occasione della settimana mondiale dell’allattamento materno (1-7 ottobre) sono tantissime le iniziative promosse nel ravennate e organizzate dal Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza di Ravenna in collaborazione con i Comuni della Provincia, Centri per le Famiglie, Associazioni di volontariato del territorio.

L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per promuovere e sostenere l’allattamento al seno e offrire anche occasioni per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d’amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante e per dare informazioni utili.

Tutte le iniziatine sono consultabili nel programma allegato.

