Seul: Kim si è scusato per la morte del nostro funzionario

(ANSA) – SEUL, 25 SET – Il leader nordcoreano Kim Jong Un si

è scusato per l’uccisione di un funzionario sudcoreano nelle

acque territoriali del nord. Lo ha detto l’ufficio presidenziale

di Seul, secondo l’agenzia di stampa Yonhap. Kim ha definito

l’incidente un “affare vergognoso” e si è scusato “per aver

deluso il presidente Moon e i sudcoreani”.

Il ministero della Difesa di Seul aveva reso noto ieri

l’episodio: un funzionario sudcoreano che, a quanto sembra,

voleva disertare in Corea del Nord, era stato ucciso e bruciato

da soldati nordcoreani come misura preventiva contro la

diffusione del coronavirus. (ANSA).



—

