Sfreccia a 220 km/h sulla Sassari-Olbia, patente ritirata

(ANSA) – SASSARI, 10 MAG – Il record, per l’infrazione e per

la multa, è di un automobilista alla guida di una Mercedes,

beccato dal telelaser mentre sfrecciava a 222 km/h sulla

Sassari-Olbia. Per lui ritiro immediato della patente, multa di

1.691 euro e sospensione del titolo di guida da sei a 12 mesi.

È una delle 312 violazioni al Codice della strada rilevate dalla

Polizia stradale di Sassari dall’inizio dell’anno a oggi nel

nord Sardegna, con il ritiro di ben 131 patenti di guida, con

conseguente sospensione.

Questo nonostante, “le svariate campagne di educazione stradale,

che vedono uomini e donne della Polizia di Stato impegnati nel

cercare di far passare il messaggio che guidare è una cosa

seria, invitando sia gli utenti della strada che i giovani che

lo saranno in futuro a rispettare tutte le norme comportamentali

durante la guida di qualsiasi tipologia di veicolo”, come spiega

una nota della Questura di Sassari. (ANSA).



