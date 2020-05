Sfrutta 300 badanti, arrestata

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAG – Avrebbe fatto lavorare in condizioni di sfruttamento più di 300 colf e badanti dell’Est Europa, con compensi irrisori, senza ferie e spesso senza contributi. L’imprenditrice, una 46enne di San Lazzaro di Savena (Bologna), amministratrice di quattro coop e società che offrono servizi di assistenza diurna e notturna per anziani e disabili, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza per sfruttamento aggravato del lavoro e intermediazione illecita. Sono inoltre stati sequestrati i locali, fra Bologna e Casalecchio di Reno, dove avevano sede le aziende gestite dalle donna. L’operazione ‘Blue Angels’ è nata da alcuni controlli dell’Inps, che avevano fatto emergere irregolarità alla normativa che regola i rapporti di lavoro. (ANSA).



