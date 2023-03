“Sgomberi immediati”. Arriva la stretta sugli abusivi: ecco cosa rischiano

Condividi l'articolo

La maggioranza lancia ufficialmente la “guerra” agli abusivi. Il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, ha depositato alla Camera una proposta di legge per modificare l’articolo 634 del codice penale, introducendo così il reato di “spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili”, al quale si applica l’arresto in flagranza di reato, mentre non si applica il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Alla proposta di legge ci sono le firme di una buona parte del gruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni. Il nuovo reato prevede inoltre che “la sospensione condizionale della pena è subordinata alla reimmissione del bene nel possesso del suo legittimo titolare” . Viene poi prevista l’esenzione dell’Imu.

All’articolo 1 della proposta parlamentare si legge che chiunque “con violenza alla persona, con minaccia o con violenza sulle cose, spoglia qualcuno del possesso o della detenzione di cose immobili, o altrimenti turba tale possesso o detenzione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro” . Inoltre, se i fatti sono commessi “in danno di una civile abitazione” , la reclusione prevista va da cinque a nove anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. “Nelle ipotesi di flagranza di reato la polizia giudiziaria interviene per impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze” . Si dispone, inoltre, “l’esecuzione dello sgombero e l’immediata restituzione dell’immobile all’avente diritto” .

I dati sconcertanti sugli abusivi

La promessa più volte lanciata durante la campagna elettorale ora prende forma nell’Aula del Parlamento. Lo scorso agosto, infatti, Giorgia Meloni aveva dichiarato in maniera netta: “Approveremo una legge che prevede lo sgombero immediato delle occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni e stratagemmi. Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirà l’occupazione abusiva della sua casa, avrà lo Stato al suo fianco. Subito! Con FdI al Governo, nessuno dovrà più temere di essere sbattuto fuori dalla propria casa” . Ora la proposta anti-abusivi approda nella sede del legislativo.

“Da anni ormai il fenomeno delle occupazioni abusive ha raggiunto dimensioni sconcertanti” , si legge nella premessa della proposta di legge. In essa si riportano gli ultimi dati ufficiali provenienti dal ministero dell’Interno: risulta difatti “che nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021 i provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi in Italia ammontano in totale a 38.163 con un incremento, rispetto all’anno 2020, del 17,29 per cento” . Tra questi, in particolare, “1.603 sono stati emessi per necessità del locatore, 4.477 risultano emessi a seguito di finita locazione e 32.083 per morosità o altra causa. Nonostante l’ingente numero di provvedimenti emessi, tuttavia, gli sfratti effettivamente eseguiti nel richiamato periodo ammontano solamente a 9.537″ . Da qua, dunque, la necessità di tutelare gli interessi dei proprietari di immobili.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte