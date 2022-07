Sgominata la “banda degli imprenditori”, frodi milionarie

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 06 LUG – Con l’esecuzione di 14 misure

cautelari in carcere è stata sgominata quella che è stata

definita la “banda degli imprenditori”. I provvedimenti,

eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino ed

emessi dal Gip del Tribunale del capoluogo, riguardano

imprenditori e commercialisti accusati, a vario titolo, di

associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false

fatturazioni, riciclaggio e usura.

L’inchiesta era iniziata nel 2019 nei confronti di 115

indagati: secondo gli inquirenti erano state create 25 società,

grazie a complici o a documenti falsi e il sodalizio era

riuscito a farsi erogare dal Gestore dei servizi energetici

(Gse) titoli di efficientamento energetico, che venivano ceduti

successivamente a società terze, ricavando un controvalore

economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di

euro. Di 50 milioni di euro è invece quanto erano riusciti ad

ottenere, mediante l’acquisizione di crediti d’Iva e emissioni

di fatturazioni inesistenti, da istituti finanziari e bancari.

Tutto il denaro, secondo le accuse, veniva poi riciclato

all’estero, con l’acquisto di lingotti e monete d’oro, con

prestiti a tassi usurai. (ANSA).



