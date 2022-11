Sgrò, ho scritto al Papa perchè riapra il caso Estermann

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Dopo un’ora era stato dato Cedric

come colpevole, non si sa che cosa abbia fatto Estermann quel

giorno, non si sa che cosa abbia fatto la moglie Gladys Romero

quel giorno, i medici legali entrano in casa a fare i rilievi

alle dieci e intorno alle dieci e mezza di sera la madre viene

informata del fatto, mentre all’una la sala stampa dirà già come

tutto è avvenuto”. E ancora, “Cedric ha la pistola sotto il

petto, chi lo sposta il cadavere a quell’ora? Non vengono fatti

rilievi, nemmeno delle tracce ematiche, non c’è un’analisi del

sangue, non è stata presa nessuna traccia biologica”. A

ricostruire tutte le incongruenze di una indagine quanto meno “sommaria”, è l’avvocatessa Laura Sgrò, legale della madre di

Cedric Tornay, che stasera ha presentato il suo libro “Sangue in

Vaticano. Le inquietanti verità sulla strage nella Guardia

svizzera”, (Rizzoli) alla presenza della madre del giovane. Per

Sgrò il caso si potrebbe “riaprire”

perchè “l’indagine è stata condotta male”. (ANSA).



