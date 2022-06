Shakira-Piquè l’addio è ufficiale “rispetto per bene dei figli”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Ci dispiace confermare che ci stiamo

separando”. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la

conferma ufficiale: Shakira e Gerard Piqué si sono detti addio

dopo dodici anni d’amore. E’ la cantante colombiana a diffondere

una nota stringata in cui annuncia la fine della storia con il

calciatore del Barcellona dalla quale sono nati due figli, Milan

e Sasha. “Per il bene dei nostri figli, che sono la nostra

massima priorità – ha scritto Shakira -, chiediamo il rispetto

della privacy. Grazie per la vostra comprensione”.

I due si erano conosciuto nel 2010, in occasione dei mondiali

di calcio in Sudafrica, con la cantante protagonista dell’inno

di quell’edizione del torneo iridato, il Waka Waka diventato un

vero tormentone. Nelle ultime settimane si erano diffuse le voci

di un allontanamento tra i due a causa di un tradimento di

Piqué. L’arrivo di questa nuova donna – come aveva riportato El

Periodico – aveva già da alcune settimane causato

l’allontanamento del giocatore blaugrana dalla casa di famiglia.

Si parlava di situazione temporanea, ma ora è arrivata la

conferma dell’addio. E Shakira ha voluto anche chiarire sulle

voci di un suo malore, perché immortalata qualche giorno fa in

ambulanza: la cantante ha spiegato che era suo padre, dopo una

caduta, ad aver avuto bisogno delle cure e lei lo stava solo

accompagnando. “Ho ricevuto alcuni messaggi di persone che erano

preoccupate per la mia salute: sono foto scattate il 28 quando

mio padre purtroppo ha avuto una brutta caduta. L’ho

accompagnato personalmente su un’ambulanza all’ospedale dove si

sta riprendendo bene. Grazie a tutti di cuore per il vostro

sostegno”. (ANSA).



—

