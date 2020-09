Si apre il cantiere della manovra, la riforma dell’Irpef divide

E’ in corso un vertice a Palazzo Chigi sul dossier Aspi. Presenti con il premier Giuseppe Conte i ministri Paola De Micheli e Roberto Gualtieri. Il dossier Aspi? “Ci riuniremo, mi riserbo una riflessione interna e poi ci sarà una posizione chiara”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti dopo aver visitato una mostra alla Sala stampa estera.

Stasera, a partire dalle 19:30, il governo è impegnato a Palazzo Chigi in un consiglio dei ministri.

Si apre intanto il cantiere della manovra. Intanto la riforma dell’Irpef divide: dubbi sono stati avanzati da M5s e da Italia Viva.

“Italia viva ha detto in tutti i modi che non è d’accordo sul sistema tedesco. Vorrebbe fare questa discussione nelle riunioni e nei seminari (con numeri e idee), ma se proprio si insiste a volerla fare sui giornali, a noi va bene lo stesso”. Lo dichiara Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile dei dossier economici per Italia viva, interpellato sull’ipotesi, emersa da notizie di stampa, che il governo si orienti su una riforma dell’Irpef senza aliquote fisse, sul modello tedesco, nella prossima manovra.

L’Aula della Camera esaminerà il prossimo 14 ottobre, a partire dalle 16, la Nota di aggiornamento al Def (Nadef).

