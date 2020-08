Si chiama Connector, è il nuovo pallone in Lega Pro

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – E’ “il pallone che fa bene al paese”:

innovativo, giovane, allegro, colorato, con i nomi delle regioni

dove la Lega Pro è presente. Si chiama ‘Connector’, il nuovo

pallone della stagione 2020/21 di Lega Pro ed Erreà Sport,

presentato sui social. “Il nome – si legge, in una nota – vuol

fare riferimento proprio alla volontà di essere connessi e

presenti il più possibile sul territorio, mantra della Lega Pro

e del suo presidente Francesco Ghirelli.

“Vogliamo rappresentare sempre di più il legame tra calcio,

club e territorialità. E questo pallone ne è la sintesi

perfetta. Guardiamo al futuro, ai giovani, il calcio ha bisogno

di loro negli stadi. Il nostro messaggio è esattamente questo.

Un pallone parla più di mille parole e racconta emozioni. Spero

che ‘Connector’ ne trasmetta tantissime in questo nuovo anno

calcistico che vorremmo fosse quello della rinascita. Mi auguro

sia simbolicamente l’inizio del ritorno del pubblico negli stadi

e che ci sia una seria attenuazione dei protocolli sanitari. Il

pallone ‘Connector’ ci aiuti a riannodare i fili della

normalità”, le parole di Francesco Ghirelli.

Anche Angelo Gandolfi, presidente Erreà Sport, sottolinea il

significato di ‘Connector’: “Siamo estremamente felici e

soddisfatti di questo risultato. Abbiamo lavorato con grande

impegno ed entusiasmo a stretto contatto con Lega Pro, anche noi ‘interconnessi’ a livello di valori, intenti e messaggio che il

nuovo pallone ufficiale vuole portare. Credo ci sia davvero

bisogno, specialmente ora, di unirsi, capirsi, riconoscere i

valori più belli insiti nell’altro. Solo con questo

riconoscimento è possibile costruire qualcosa d’importante per

il futuro”.

‘Connector’, grazie all’innovativa struttura di 32 pannelli

termosaldati, racchiude un mix di tecnologia e innovazione per

le competizioni ai massimi livelli. Su ogni pannello è stampato

il nome di una regione: anche il colore bordeaux è una scelta

brillante verso il futuro. C’è una seconda versione in un vivace

giallo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte