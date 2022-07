Si chiude a Imola il Cremonini stadi 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – The last dance. Si chiude oggi con il

grande evento all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

di Imola, insieme ad oltre 70.000 spettatori, il “Cremonini

stadi 2022” di Cesare Cremonini.

Un luogo iconico per la musica e per lo sport per uno show unico

in Italia: non solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo

che pone al centro e valorizza la grande personalità di Cesare

Cremonini come performer e musicista.

Stasera l’atto finale del CREMONINI STADI 2022, un raduno che

porterà per la prima volta la musica pop italiana in uno dei

luoghi più iconici della musica live internazionale come

l’autodromo di Imola.

Per tutte le informazione sul concerto-evento all’Autodromo

Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola:

https://www.livenation.it/content/23653-cremonini-2022-imola-inf

o (ANSA).



