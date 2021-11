Si dà fuoco in un’area di servizio a Bologna, grave 41enne

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 13 NOV – Un 41enne di origine tunisina si è

cosparso di benzina e si è dato fuoco questo pomeriggio, in

un’area di servizio in via Don Sturzo a Bologna. Sul posto sono

intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri, è

stato proprio un militare libero dal servizio uno dei primi a

soccorrere l’uomo.

In base alla ricostruzione della polizia, il 41enne poco

prima delle 15, dopo essere sceso dall’auto e avere inserito il

denaro nella colonnina self service, si è cosparso il capo e il

corpo di benzina e, in auto, si è dato fuoco. Due persone,

presenti nell’area di servizio, hanno cercato di salvare l’uomo

usando l’estintore e spegnendo le fiamme prima che potessero

intaccare altri punti dell’area di servizio.

Il 41enne, che ha riportato ustioni su gran parte del corpo,

è stato soccorso dal 118 a accompagnato d’urgenza al Centro

grandi ustionati di Cesena. Ancora al vaglio della polizia le

motivazioni che hanno spinto l’uomo al gesto. (ANSA).



