Si ferma a prestare soccorso, investito mortalmente su A14

(ANSA) – BOLOGNA, 04 DIC – Duplice incidente con una vittima,

nella notte, sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Imola

e Castel San Pietro in direzione Bologna all’altezza del

chilometro 38,5. In particolare – viene spiegato da Autostrade

per l’Italia in una nota – a seguito di un primo incidente

autonomo ai danni di una macchina , “il conducente di una

seconda auto, fermatosi per prestare soccorso, ha perso la vita

dopo essere stato investito da una terza autovettura”. Nel

sinistro altre due persone sono rimaste ferite.

Alla luce dell’incidente il segmento autostradale è stato

temporaneamente chiuso al traffico ed è stato riaperto poco dopo

le 4.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su

tutte le corsie e non si registrano turbative. (ANSA).



